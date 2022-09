Brian Mulroney, Rufus Wainwright et Ginette Reno au service pour la reine à Ottawa

OTTAWA — L’ancien premier ministre Brian Mulroney et l’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson doivent faire partie de l’éloge funèbre de la reine Élisabeth II lors d’un service commémoratif lundi à Ottawa.

Les artistes du Québec Rufus Wainwright et Ginette Reno interpréteront également des chansons en hommage à la reine, selon de nouveaux détails que le gouvernement fédéral a publiés sur les événements commémoratifs prévus le jour de ses funérailles d’État à Londres.

Donald Booth, secrétaire canadien du roi, et le brigadier-général Guy Bélisle, aumônier général des Forces armées canadiennes, doivent lire des prières lors du service à la cathédrale Christ Church, qui commencera à 13h00 et sera télévisé et diffusé en direct.

Avant l’événement, un défilé commémoratif débutera à 12h10, au départ du manège militaire Cartier jusqu’à la cathédrale pour le début de la cérémonie.

Le défilé comprendra deux détachements à cheval du Carrousel de la GRC, une garde d’honneur militaire de 100 personnes, plusieurs fanfares, 17 porteurs honoraires et un porte-drapeau.

Pendant le défilé, une salve d’honneur de 96 coups de canon — une salve pour chaque année de la vie de la reine — sera tirée à partir des Plaines-LeBreton, en face du Musée canadien de la guerre.

Le service religieux mettra également en vedette un hommage d’Albert Dumont, poète officiel anglophone d’Ottawa et conseiller spirituel algonquin.

Et en plus des contributions de Rufus Wainwright et Ginette Reno, la cérémonie comprendra des «intermèdes musicaux» présentés par des artistes canadiens, dont le violoniste David Baik ainsi que l’auteur, dramaturge, producteur et metteur en scène Tomson Highway, qui sera accompagné de la chanteuse Patricia Cano et du saxophoniste Marcus Ali.

L’hymne national sera interprété par la chanteuse et comédienne Kim Richardson.

Les célébrants seront la doyenne de la cathédrale Christ Church Beth Bretzlaff et l’évêque Shane Parker du diocèse anglican d’Ottawa.

Des dignitaires, des diplomates et des politiciens, dont l’ancien premier ministre Joe Clark, devraient être dans la salle.

Le public pourra également suivre l’événement sur de grands écrans devant le Jardin des provinces et des territoires sur la rue Wellington.

À la fin du service, des chasseurs à réaction CF-18 de l’Aviation royale canadienne effectueront un survol au-dessus de la cathédrale et de la colline du Parlement.

Le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale Mary Simon et une délégation comprenant une poignée de leurs prédécesseurs devraient assister aux funérailles à Londres, qui marqueront la fin d’une période de deuil officiel qui a commencé à sa mort la semaine dernière.