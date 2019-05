Brian Mulroney sera honoré dans sa ville natale de Baie-Comeau vendredi

BAIE-COMEAU, Qc — Un hommage sera rendu vendredi après-midi à Baie-Comeau à l’un des plus illustres ambassadeurs de la ville, l’ex-premier ministre du Canada Brian Mulroney.

Un buste à l’effigie de l’ancien chef du gouvernement canadien sera dévoilé à l’église Sainte-Amélie, sur l’avenue Marquette, en présence de M. Mulroney.

La population de Baie-Comeau est invitée à participer à cette cérémonie. Une chorale et un quatuor à cordes agrémenteront le dévoilement de l’oeuvre réalisée par une autre personnalité de Baie-Comeau, le peintre et sculpteur Jérémie Giles.

En soirée, Brian Mulroney sera honoré par la Chambre de commerce de Manicouagan lors du 26e Gala de l’entreprise.

La Ville de Baie-Comeau présente Brian Mulroney comme ayant été un pionnier de la ville, un grand homme, une personnalité honorée par plusieurs pays et par de prestigieuses institutions et un défenseur de plusieurs causes humanitaires à travers le monde. On signale qu’il est un ambassadeur qui n’a jamais oublié ses origines et qui a fait rayonner Baie-Comeau au Canada et sur la scène internationale.

Brian Mulroney, un fils d’immigrants irlandais qui est maintenant âgé de 80 ans, est né à Baie-Comeau en 1939. Il a étudié les sciences politiques à l’Université Saint Francis Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et le droit à l’Université Laval, à Québec. Il a ensuite été avocat et homme d’affaires, jusqu’à son élection comme chef du Parti progressiste-conservateur du Canada en 1983.

Il a été député des circonscriptions de Central Nova, en Nouvelle-Écosse, en 1983 et en 1984, avant d’être député de Manicouagan de 1984 à 1988 et de Charlevoix de 1988 à 1993. Il a dirigé le gouvernement canadien de 1984 à 1993.