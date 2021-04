Brossard: Deux hommes ont été électrocutés en allant chercher un drone

BROSSARD, Qc — Deux hommes ont été électrocutés, samedi, lorsqu’ils ont tenté de reprendre leur drone dans un arbre, à Brossard, au sud de Montréal.

Les deux hommes, un dans la soixantaine et un dans la vingtaine, ont été transportés à l’hôpital et l’on craint pour la vie de l’individu plus âgé, a indiqué la porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), Mélanie Mercillle.

L’incident s’est produit vers midi, sur la rue Renard, à Brossard.

Les deux hommes tentaient de récupérer leur drone dans l’arbre et se seraient électrocutés dans un fil d’Hydro-Québec, selon la porte-parole.

Sur sa page internet, Hydro-Québec recommande fortement «de pas approcher un drone des fils électriques».