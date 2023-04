Brossard: l’autoroute 10 est fermée pendant deux heures à cause d’un colis suspect

MONTRÉAL — Un tronçon de l’autoroute 10 a été fermé dimanche pendant environ deux heures à la hauteur de la municipalité de Brossard, à cause d’un colis suspect.

Le ministère des Transports a demandé l’aide de la Sûreté du Québec (SQ) pour intervenir sur les lieux et empêcher la circulation entre l’autoroute 30 et la 132, et ce, dans les deux directions, dans un laps de temps qui a duré à peu près de midi à 14h.

«Les gens qui étaient sur le pont Champlain, qui s’en allaient vers la rive sud, on les envoyait sur la 132, et les gens qui étaient sur la 10 qui s’en allaient vers Montréal, on les détournait vers l’autoroute 30», a indiqué le porte-parole du ministère Martin Girard, en entrevue téléphonique.

Ni la SQ ni le ministère n’ont immédiatement pu apporter de précisions sur la nature du colis et son emplacement exact. Dans un communiqué publié vers 14h30, la SQ a annoncé qu’après vérifications, «nous pouvons confirmer que la situation est conforme» sur l’autoroute 10.