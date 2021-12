Bruno Petrucci, nommé nouveau PDG du CISSS de la Montérégie-Est

QUÉBEC — Le conseil des ministres a procédé mercredi soir à la nomination d’un nouveau président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.

Bruno Petrucci succède ainsi à Louise Potvin qui prend sa retraite après avoir œuvrée plus de 40 ans au sein du réseau de la santé.

M. Petrucci est aussi en terrain connu puisqu’il était le directeur général adjoint au soutien, à l’administration et à la performance du CISSS de la Montérégie-Est. Il a aussi œuvré au sein de plusieurs centres hospitaliers de la province et à la Régie régionale de santé et de services sociaux de l’Estrie au début des années 2000.

Le nouveau PDG du CISSS de la Montérégie-Est, Bruno Petrucci, occupera ses nouvelles fonctions à compter du 10 janvier prochain.