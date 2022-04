Budget: des groupes espèrent qu’Ottawa annoncera un poste de Commissaire à l’enfance

OTTAWA — C’est l’une de ces promesses qui ne coûtent pas trop cher au gouvernement, mais qui ne semblent jamais se concrétiser le jour du dépôt du budget.

Les défenseurs des droits des enfants et des jeunes espèrent que cela changera jeudi et que les libéraux honoreront leur engagement de la campagne de 2015 de créer un commissaire à l’enfance.

Des groupes tels que Les enfants d’abord Canada et l’UNICEF ont demandé un financement annuel de 8 millions $ pour le commissaire qui surveillerait et rendrait compte de la manière dont le gouvernement fédéral respecte ses obligations envers les enfants en vertu du droit international et des promesses nationales.

Un ombudsman fédéral surveillerait également les questions hors de la portée des commissaires provinciaux, comme l’impact du mariage, du divorce et des lois pénales, ainsi que les obligations fédérales envers les enfants autochtones.

Sara Austin, fondatrice et PDG de Les enfants d’abord Canada, affirme qu’il y a eu le soutien de partis d’opposition et du gouvernement actuel.

Elle dit que la pandémie et son impact sur les enfants à court et à long terme expliquent clairement pourquoi les libéraux devraient enfin donner suite à l’engagement de dépenses vieux de presque sept ans.