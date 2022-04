Budget fédéral: le NPD s’attend à ce que l’accord conclu pour l’appuyer sera respecté

OTTAWA — Le NPD est convaincu qu’il n’y aura « pas de surprises » dans le budget de jeudi et que les libéraux vont honorer les promesses de dépenses faites dans le cadre de leur entente pour obtenir l’appui des néo-démocrates lors des votes sur le budget.

Daniel Blaikie, porte-parole néo-démocrate en matière de finances, est « confiant » que le budget contiendra une série de priorités politiques du Nouveau Parti démocratique (NPD) exigeant des investissements du gouvernement fédéral et que le parti ne sera pas pris au dépourvu par des omissions surprises.

Il affirme que le budget est «le premier test» de l’accord entre le NPD et les libéraux de Justin Trudeau, et son parti surveillera de près la situation pour voir si les libéraux tiennent leurs promesses.

Le NPD a accepté de soutenir le gouvernement libéral minoritaire jusqu’en 2025, y compris en votant en faveur du budget afin qu’il soit adopté à la Chambre des communes.

En échange de son appui au budget et aux motions de confiance, les néo-démocrates ont obtenu des libéraux une série d’engagements politiques, dont bon nombre nécessitent du financement à compter de cette année.

Elles comprennent un supplément ponctuel de 500 $ à l’Allocation canadienne pour le logement, un financement pour les soins dentaires destinés aux familles à faible revenu et une injection importante d’argent dans le logement pour les Autochtones.

Le NPD a également obtenu l’appui des libéraux pour imposer une taxe supplémentaire sur les profits des grandes banques et des compagnies d’assurance.

Les deux partis ont également convenu de réduire les subventions aux sociétés pétrolières et gazières.

Le NPD est également à l’affût de « signaux » dans le budget indiquant que les politiques prévues dans l’accord iront de l’avant rapidement.

Cela comprend un financement accru pour améliorer l’efficacité énergétique des maisons afin de réduire les factures des Canadiens et d’aider l’environnement.

Un autre engagement consiste à prolonger l’Initiative pour la création rapide de logements afin de créer de nouveaux logements abordables.

Le NPD s’attendra aussi à ce que le gouvernement appuie la création d’un centre de formation sur les «emplois propres».

«Bien que certains des doutes persistent», le parti est «confiant, au moment d’entrer dans le budget, que certaines de nos priorités seront sérieusement reflétées dans le budget», a déclaré M. Blaikie en entrevue à La Presse Canadienne.

L’une des priorités est l’octroi de 10 jours de congé de maladie payé pour tous les travailleurs sous réglementation fédérale, y compris pour ceux qui travaillent dans l’aviation et l’industrie ferroviaire au Canada.

Les conservateurs ont averti que les promesses contenues dans l’accord entre le NPD et les libéraux pourraient entraîner une forte augmentation des dépenses.

«À un moment donné, les finances du Canada doivent être mieux contrôlées et les dépenses freinées», a déclaré le député conservateur et porte-parole en matière de finances, Ed Fast.

En 2020, le directeur parlementaire du budget a estimé que le programme de soins dentaires du NPD coûterait environ 1,7 milliard de dollars par année.

Pour sa part, le porte-parole du NPD en matière de santé, Don Davies, a déclaré après avoir reçu une séance d’information qu’il était optimiste à ce que le gouvernement respecte ses engagements en matière de soins dentaires et d’assurance-médicaments dans le budget qui sera présenté jeudi après-midi.

M. Davies espère également que des fonds seront prévus dans le budget pour la création d’une Agence canadienne des médicaments alors que le gouvernement s’oriente vers l’assurance-médicaments.

Aux termes de l’entente sur la confiance et les crédits, le NPD devra voter en faveur du budget du gouvernement Trudeau, même s’il n’est pas d’accord avec tout son contenu et s’il inclut des millions de dollars en dépenses militaires.

Mercredi, Kerry-Lynne Findlay, porte-parole du Parti conservateur en matière de défense, et Pierre Paul-Hus, porte-parole en matière de services publics et d’approvisionnement, ont publié une déclaration conjointe disant que la décision du NPD de voter contre une motion conservatrice demandant une augmentation des dépenses de défense pour respecter les engagements de l’OTAN est «triste et troublante».

«Le vote d’aujourd’hui est la preuve qu’on ne peut pas compter sur le gouvernement libéral-néo-démocrate pour faire les investissements nécessaires dans notre défense nationale afin de fournir aux femmes et aux hommes des Forces armées canadiennes l’équipement dont ils ont besoin», précise le communiqué des conservateurs.

— Avec des informations de Laura Osman