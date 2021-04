Budget: un premier vote de confiance sur un sous-amendement du Bloc aujourd’hui

OTTAWA — Le gouvernement Trudeau a informé les partis d’opposition, mardi soir, que les votes sur les modifications au budget proposées par le Parti conservateur et le Bloc québécois seront des questions de confiance.

Si elles vont de l’avant, elles auront pour effet de défaire le gouvernement et de plonger le pays en élections anticipées en pleine troisième vague de COVID-19.

Ces deux votes auront lieu dans les prochaines heures.

Le premier, un vote sur le sous-amendement du Bloc québécois, aura lieu mercredi, en fin de journée. Il vise à forcer la main du gouvernement sur les transferts en santé et l’aide aux aînés de 65 ans et plus.

Les néo-démocrates ont déjà fait connaître leurs intentions; trois députés – Alexandre Boulerice, Scott Duval et Peter Julian – voteront pour et le reste du caucus votera contre.

Les conservateurs devaient discuter de la question en caucus, mercredi matin, et n’ont toujours pas fait connaître leurs intentions sur le sous-amendement du Bloc.

Les libéraux, bien entendu, devraient voter contre.

Un autre vote sur un amendement du Parti conservateur aura lieu jeudi en fin de journée.

La modification proposée par l’opposition officielle vise à revoir complètement le budget afin d’accélérer la campagne de vaccination et de présenter des politiques budgétaires qui stimuleront la croissance économique.

Si ces votes sur les amendements de l’opposition sont défaits, la Chambre des communes devra ensuite se prononcer sur le budget en tant que tel. Ce vote en est aussi un de confiance et devrait avoir lieu lundi.