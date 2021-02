Bureaux de vote fermés à TNL: les électeurs invités à voter par correspondance

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Les électeurs de Terre-Neuve-et-Labrador ne peuvent pas se rendre aux urnes ce samedi pour le scrutin provincial alors que l’ensemble du territoire retourne à son niveau d’alerte le plus élevé.

Moins de douze heures avant l’ouverture des bureaux de vote, le directeur général des élections (DGE) a ainsi réagi à la confirmation que le variant britannique du coronavirus serait lié à la plus récente éclosion de COVID-19 dans la province.

Par conséquent, le DGE Bruce Chaulk a annoncé que le vote aux élections provinciales se fera désormais exclusivement par la poste.

«J’encourage les électeurs à demander le bulletin de vote spécial pour assurer le processus démocratique», a-t-il affirmé par voie de communiqué.

Tous les votes par correspondance doivent être reçus avant le 1er mars.

La médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, la docteure Janice Fitzgerald, a précédemment confirmé vendredi que l’éclosion de la COVID-19 qui a frappé la région de Saint-Jean est liée au variant britannique. Plus de 200 cas de COVID-19 ont été identifiés cette semaine dans la grande région de Saint-Jean. Ils seraient donc liés au variant le plus infectieux du virus identifié pour la première fois au Royaume-Uni.

La Dre Fitzgerald a aussi annoncé que toute la province passait au niveau d’alerte 5, soit le plus élevé.

En vertu du niveau d’alerte 5 de la province, les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits et les entreprises non essentielles sont fermées, tout comme les restaurants, les bars et les cinémas.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a indiqué vendredi soir sur les réseaux sociaux qu’il a parlé à son homologue provincial Andrew Furey au sujet de l’éclosion «sérieuse» de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Le gouvernement fédéral est prêt à fournir toute l’aide dont la province a besoin pour gérer cette montée de cas préoccupante», a affirmé M. Trudeau dans un gazouillis.