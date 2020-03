Buttigieg abandonne la course à l’élection présidentielle américaine

Pete Buttigieg, l’un des chefs de file des primaires démocrates en vue de l’élection présidentielle de 2020, met un terme à sa campagne.

Trois personnes au fait de la décision de M. Buttigieg ont indiqué à l’Associated Press que celui-ci avait commencé dimanche à en informer son personnel de campagne. Ces sources n’étaient pas autorisées à en parler publiquement et ont demandé l’anonymat.

L’organisation du candidat a dit que M. Buttigieg parlera dimanche à South Bend, en Indiana, la ville dont il fut le maire de 2012 au 1er janvier dernier.

M. Buttigieg était le premier candidat sérieux ouvertement gay à se présenter pour l’élection présidentielle. Plusieurs le considéraient comme le candidat démocrate le plus impressionnant. On le jugeait éloquent et discipliné. Il a défendu sa candidature en affirmant que son parti se portait mieux lorsqu’il appuie des personnalités offrant un changement de génération au pouvoir.

Si ce vétéran de la guerre en Afghanistan parvenait à attirer le vote d’un électorat plus vieux, le sénateur Bernie Sanders, âgé de 78 ans, réussissait à galvaniser les plus jeunes votants.

L’électorat considérait M. Buttigieg comme un modéré. Il a bien amorcé sa campagne, terminant premier au caucus de l’Iowa et deuxième au New Hampshire. Mais, il éprouvait des difficultés dans les États plus diversifiés et moins dépendant des électeurs ayant un diplôme universitaire, comme en fait foi son résultat médiocre en Caroline du Sud, samedi.

Son départ de la course reflète les efforts des démocrates modérés pour se rassembler et barrer la voie à M. Sanders, un candidat que Pete Buttigieg juge trop à gauche.