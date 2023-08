BVG:le Musée canadien de l’histoire n’a aucun plan pour récupérer 800 objets disparus

OTTAWA — Une enquête menée par le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) a révélé que le système de conservation du Musée canadien de l’histoire mettait ses collections en péril.

La société d’État fédérale qui gère les collections du Musée canadien de l’histoire et du Musée canadien de la guerre est chargée de la conservation de plus de quatre millions d’objets et d’artefacts historiques et culturels.

L’équipe de la vérificatrice était particulièrement préoccupée par le fait qu’il n’existait pas de méthode solide de gestion de l’inventaire.

L’audit a révélé que la société avait si mal géré ces objets que plus de 800 d’entre eux ont été déclarés manquants lors d’inspections de l’inventaire entre 2012 et 2022.

Plus de 300 articles n’étaient pas stockés correctement et 15 000 n’étaient pas accompagnés d’informations sur leur provenance.

«Il n’y avait aucun plan pour résoudre les problèmes découverts lors de ces vérifications, y compris la découverte d’articles manquants», indique le rapport de la vérificatrice.

En mars 2022, une inspection de l’inventaire de plusieurs salles du Musée canadien de l’histoire a révélé plus de 700 problèmes, dont près de 80 articles manquants — cinq d’entre eux étant jugés d’une grande importance historique.

En août 2022, 400 de ces problèmes n’avaient toujours pas été résolus, sans qu’aucun plan ou calendrier n’ait été établi pour y remédier.

La société avait prévu de créer une base de données de 1,1 million de documents archéologiques en 2016 comme première étape de l’inventaire de la collection, mais les documents de 200 000 d’entre eux n’ont pas été terminés à la date butoir de mars 2022 et aucun nouveau calendrier n’a été fixé.

L’audit a également révélé que le musée ne vérifiait pas régulièrement quel personnel était autorisé à accéder aux lieux sécurisés où sont stockées les collections, bien que la sauvegarde des artefacts historiques soit au cœur du mandat de la société.

Le dernier examen du musée d’histoire remonte à 2005 et celui du musée de la guerre à 2021. Aucun des deux musées n’a prévu de nouvel examen.

Le musée a accepté les 11 recommandations de la vérificatrice pour résoudre certains problèmes.

Malgré les «lacunes importantes», l’audit a révélé que le musée disposait de systèmes et de pratiques raisonnables pour s’acquitter de son mandat.