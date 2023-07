C.-B.: 330 feux de forêt en activité jeudi, mais aucun ne menaçait les grands centres

VANCOUVER — Des jours de sécheresse et de la foudre ont déclenché d’autres incendies de forêt en Colombie-Britannique, provoquant de nouveaux ordres d’évacuation et alertes.

Jeudi matin, on dénombrait plus de 330 feux de forêt dans la province. Au moins 12 nouveaux ordres ou alertes d’évacuation avaient été émis depuis mardi, principalement dans les régions de Prince George et du Nord-Ouest, touchant plusieurs communautés rurales et des Premières Nations.

Tard mercredi, le district régional de Bulkley-Nechako a élargi les ordres d’évacuation pour le feu de forêt incontrôlable de Parrot Lookout, qui couvrait alors une superficie de 42 kilomètres carrés. Dans le district régional voisin de Cariboo, un ordre d’évacuation a été émis pour plus de 700 kilomètres carrés de territoire, heureusement peu peuplé.

Les flammes ne menacent aucune grande communauté de la Colombie-Britannique. Néanmoins, à North Vancouver, un feu de forêt a été déclenché mercredi après-midi sur le mont Seymour.

Le BC Wildfire Service a déclaré que cet incendie de quelque 3000 mètres carrés, qu’on pouvait voir du centre-ville, était hors de contrôle.

Plus au nord, dans le territoire du Yukon, les autorités sont confrontées à un incendie qui brûle à l’ouest de la capitale, Whitehorse, qui a atteint 14 kilomètres carrés. Des équipes protègent la route de l’Alaska et les maisons sur le flanc nord.

Pour sa part, Environnement Canada a publié des bulletins spéciaux sur la mauvaise qualité de l’air pour une grande partie du centre et du nord de la Colombie-Britannique, de même que pour certains secteurs du Yukon. L’agence fédérale a prévenu que les conditions ne devraient pas s’améliorer avant au moins un jour ou deux.