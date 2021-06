C.-B.: encore quelques jours de chaleur exceptionnelle selon Environnement Canada

VANCOUVER — La chaleur intense qui sévit en Colombie-Britannique ne sera pas chassée avant plusieurs jours.

Pour la petite ville de Lytton, où un record canadien de chaleur remontant à 1937 a été battu dimanche, Environnement Canada annonce un maximum de 48 degrés Celsius mardi et ajoute que le maximum prévu demeurera à environ 40 degrés jusqu’à samedi.

Dans la nuit de mercredi, la température ne fléchira pas sous les 28 degrés à Lytton, une municipalité située à environ 250 kilomètres au nord-est de Vancouver.

À Kamloops, le maximum prévu pour mardi est de 46 degrés. De mercredi à samedi, les températures diurnes atteindront entre 38 et 43 degrés.

À Kelowna, le thermomètre devrait afficher 43 degrés mardi et mercredi avant de descendre légèrement à 38 degrés jeudi et vendredi. Et il fera 39 degrés mardi dans deux villes situées plus au nord, Whistler et Prince George.

La canicule qualifiée de longue et dangereuse par Environnement Canada touche plusieurs régions de la Colombie-Britannique, dont la vallée de l’Okanagan, réputée pour sa production de fruits.

La forte chaleur touche aussi l’ouest de l’Alberta: un mercure de 37 degrés Celsius est attendu mardi à Banff.