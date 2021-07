C.-B.: Environnement Canada émet d’autres avertissements de chaleur

VANCOUVER — Le gouvernement de la Colombie-Britannique invite ses citoyens à la précaution alors qu’Environnement Canada prévoit le retour de températures très élevées dans plusieurs régions de la province.

L’agence fédérale prévient que le mercure diurne devrait se situer entre 35 et 40 degrés Celsius de mercredi à samedi, au moins, dans le Canyon du fleuve Fraser, dans la région des Kootenays et dans certains secteurs de la vallée d’Okanagan.

Il s’agit tout de même de températures inférieures à celles qui ont fracassé des records dans ces régions le mois dernier.

La directrice de la Santé publique, la Dre Bonnie Henry, soutient qu’il sera très important au cours des prochains jours de bien s’hydrater et de prendre soin des plus vulnérables, surtout les nourrissons, les enfants et les vieillards.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, affirme que les services d’urgence et de santé publique seront prêts à intervenir auprès des personnes qui auront besoin d’aide pour affronter la chaleur.

En plus des températures très chaudes, les citoyens de la Colombie-Britannique subissent une piètre qualité de l’air en raison de la fumée que dégagent de nombreux feux de forêt.

D’autre part, Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur pour certaines régions du sud de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.