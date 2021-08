C.-B.: le mauvais temps freine la progression du feu de White Rock Lake

VERNON, C.-B. — Les averses ont freiné la progression d’un important feu de forêt qui a contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile dans le sud de la région Intérieur de la Colombie-Britannique, a signalé le service de protection contre les feux de forêt de la province.

Toutefois, on s’attend à un retour du temps sec et chaud dès lundi.

Les autorités de Vernon ont annulé l’alerte d’évacuation pour la majorité de ses 45 000 habitants, disant que le danger que des flammèches provoquent des incendies est réduit. La région «demeure à haut risque» et la situation pourrait changer rapidement.

Une alerte d’évacuation demeure en place pour environ 700 résidants vivant dans plus de 500 propriétés dans les secteurs situés à proximité des rives orientales du lac Okanagan.

Les flammes ont continué de gagner modestement du terrain au nord, au nord-est et au sud-est du périmètre, a indiqué dimanche le BC Wildfire Service.

La superficie de l’incendie atteint 557 kilomètres carrés. Le sinistre est très visible des localités environnantes. Dans certains secteurs, il n’est plus éloigné que de 100 à 250 mètres de la rive ouest du lac Okanagan.

Les équipes luttant contre cet incendie ont reçu des renforts puisque les effectifs ont été portés à 155, 29 de plus que la veille. Un certain nombre sont demeurés sur les lieux au cours de la nuit.

Les autorités de Kamloops ont elles aussi annulé une alerte d’évacuation pour plusieurs de ces quartiers situés en périphérie de la ville. Selon elles, le feu ne représente plus un danger imminent pour la sécurité des résidants. Une alerte ou même un ordre pourrait être lancé si les conditions changeaient.

Les ordres d’évacuation et les avis d’alerte sont en vigueur pour de nombreux secteurs situés aux environs d’un tronçon fermé de l’autoroute 97 et de la Transcanadienne de Kamloops à l’ouest jusqu’à Chase au nord et Armstrong à l’est.

En tout, 71 ordres d’évacuation touchant plus de 6900 propriétés sont en vigueur dans l’ensemble de la province, selon la dernière mise à jour des autorités. Les occupants de 35 700 autres propriétés ont été placés en état d’alerte.

Environ 280 feux de forêt sont en activité dans l’ensemble de la Colombie-Britannique. Une trentaine d’entre eux représentent une menace pour la sécurité publique.