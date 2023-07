C.-B.: le spectre d’une action fédérale plane sur les travailleurs portuaires

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a réagi à la décision des travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique de rejeter une offre de contrat par voie de médiation, faisant planer le spectre d’une intervention fédérale accrue dans le conflit qui dure depuis des mois.

Le ministre O’Regan a déclaré dans un message publié samedi matin sur Twitter qu’il en «aura plus à dire très bientôt», ajoutant que le Canada doit «ramener la stabilité» aux travailleurs portuaires en Colombie-Britannique et aux entreprises qui en dépendent.

Cette réaction survient après que les quelque 7400 travailleurs représentés par l’International Longshore and Warehouse Union Canada ont voté contre une entente de principe qui leur a été présentée mardi par les dirigeants syndicaux.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) s’est dite «extrêmement déçue que le syndicat et ses membres aient décidé de rejeter les termes de l’entente de principe», par voie de communiqué, samedi.

«Après des semaines d’incertitude, nous sommes de retour à la case départ. Les entreprises de l’ensemble du pays paient le prix des actions irresponsables du syndicat. L’économie canadienne a déjà subi suffisamment de perturbations au cours des dernières semaines», a également affirmé la FCEI.

Le président du syndicat, Rob Ashton, n’a pas divulgué dans sa déclaration les détails du décompte final des votes, seulement que les travailleurs appellent maintenant les employeurs du port à venir à la table de négociation pour parler directement au lieu de passer par la BC Maritime Employers Association (BCMEA).

La BCMEA a publié une déclaration indiquant qu’elle attend maintenant de nouvelles directives du gouvernement fédéral sur le conflit de travail, qui a déclenché une grève de 13 jours plus tôt ce mois-ci, qui a paralysé plus de 30 terminaux portuaires et d’autres sites dans des endroits tels que le port le plus achalandé du Canada, à Vancouver.

Plusieurs dirigeants politiques et économiques canadiens ont appelé à l’adoption d’une loi fédérale de retour au travail pour mettre fin au conflit, tandis que le premier ministre, Justin Trudeau, a convoqué le groupe de réaction aux incidents du gouvernement pour discuter de la question, un événement généralement réservé aux moments de crise nationale.