C-B: les deux jeunes qui étaient portés disparus sont devenus des suspects

VANCOUVER — Deux jeunes hommes qui étaient portés disparus sont maintenant considérés comme des suspects dans la mort de trois personnes dans le nord de la Colombie-Britannique, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada, mardi.

Kam McLeod, âgé de 19 ans, et Bryer Schmegelsky, âgé de 18 ans, sont des suspects du meurtre de l’Australien Lucas Fowler, de sa copine américaine Chynna Deese et d’un homme non identifié qui avait été retrouvé à quelques kilomètres du véhicule incendié des jeunes hommes.

La sergente de la GRC Janelle Shoihet a déclaré que MM. McLeod et Schmegelsky avaient été vus la dernière fois en Saskatchewan, alors qu’ils conduisaient une Toyota Rav 4 2011 de couleur grise.