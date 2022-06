C.-B: les prévisions sont préoccupantes pour les zones vulnérables aux inondations

VANCOUVER — Une alerte de veille d’inondation a été diffusée pour la rivière Thompson Sud, en Colombie-Britannique, où les prévisions annoncent des pluies de longue durée, ce qui signifie que les cours d’eau pourraient déborder et provoquer des inondations dans certaines régions.

Le River Forecast Center indique que les précipitations qui commenceront à tomber entre mardi soir et mercredi sont une préoccupation majeure pour les cours d’eau supérieurs des rivières Thompson Nord et Sud et les montagnes Cariboo.

Selon le centre, des pluies abondantes et généralisées feraient en sorte que les rivières atteignent leur plus haut niveau de la saison, ce qui pourrait causer des inondations importantes.

Le centre mentionne aussi que les niveaux d’eau dans la rivière Thompson Nord à McLure reculent lentement, elle pourrait atteindre des niveaux élevés plus tard cette semaine, et c’est également le cas pour la rivière Shuswap près d’Enderby.

Les niveaux d’eau de la rivière Quesnel à Likely ont augmenté lentement, et le centre précise que les débits plus élevés dépendront de l’importance des précipitations cette semaine.

Une alerte de veille d’inondation est maintenue pour les zones de la région de Shuswap tandis qu’un avis de débit élevé reste en vigueur pour la rivière Thompson de Kamloops à Spences Bridge et la rivière Nicola, ce qui signifie que des inondations mineures dans les zones basses sont possibles.

«Il est conseillé au public de rester à l’écart des rivières à débit rapide et des berges potentiellement instables pendant la période de fort débit», a averti le centre dans un communiqué.