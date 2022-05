C.-B.: Trudeau annule une apparition après des insultes raciales aux participants

SURREY, C.-B. — Le premier ministre Justin Trudeau a été contraint d’annuler son intention d’assister à un dîner de financement mardi soir après que deux intervenants ont déclaré lors de l’événement que des manifestants avaient lancé des insultes raciales aux participants, principalement d’origine sud-asiatique, qui entraient dans un centre de congrès à Surrey, en Colombie-Britannique.

M. Trudeau n’est pas entré dans le bâtiment et s’est adressé à une foule pendant environ trois minutes par la plateforme de vidéoconférence Zoom au lieu de faire un discours en personne.

Il a déclaré que personne ne devrait être intimidé ou empêché d’exercer ses libertés démocratiques «parce que c’est la raison d’être de ce pays».

Environ une quarantaine de manifestants ont utilisé des jurons en criant des insultes contre M. Trudeau et en klaxonnant à l’extérieur du centre des congrès.

«Nous n’aimons pas la façon dont il dirige le Canada», a mentionné un homme tandis qu’un autre parlait dans un mégaphone.

Environ six agents de la Gendarme royale du Canada (GRC) surveillaient la foule.

Justin Trudeau a assuré qu’il reviendrait voir ses partisans à Surrey. Un organisateur de l’événement a dit aux participants qu’ils devraient se sentir libres de rester et de dîner.

La ministre de la Défense Anita Anand s’est adressée à la foule, mais un membre du personnel du Parti libéral a demandé à un journaliste de quitter la salle.

Le parti a déclaré dans un communiqué à La Presse canadienne que tous ceux qui participent «à notre démocratie devraient se sentir en sécurité et respectés».

Plus tôt ce mois-ci, la police a commencé à enquêter après qu’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a montré des gens insultant le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, lors d’une manifestation à Peterborough, en Ontario.

Le chef du NPD fédéral s’était rendu au bureau de campagne d’un candidat du NPD de l’Ontario qui se présentait aux élections provinciales.

La vidéo montrait M. Singh qui rencontrait des manifestants alors qu’il quittait le bureau de campagne, et on peut les entendre lui crier des insultes et le traiter de «traître» pendant qu’il monte à l’intérieur d’un véhicule.

M. Singh a déclaré plus tard aux journalistes qu’il avait trouvé l’expérience «intense, menaçante (et) insultante», mais qu’il était plus inquiet de ce que cela signifie pour la politique en général.