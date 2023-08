C.-B.: une douzaine de maisons détruites par un incendie de forêt dans le sud

Environ une douzaine de propriétés dans une communauté récréative populaire du sud de la Colombie-Britannique ont été détruites tandis que le feu de forêt de Downton Lake, à 110 kilomètres au nord-ouest de Whistler, a pris une tournure dévastatrice.

Les flammes du feu de forêt causé par la foudre avaient progressé lentement, mais régulièrement sur un terrain escarpé et boisé à l’extrémité ouest de Gun Lake depuis le déclenchement de l’incendie le 13 juillet, mais il a repris de la vigueur soudainement lundi.

Un ordre d’évacuation couvrant plus de 200 propriétés autour du lac a été diffusé mardi et a rapidement été classé au niveau critique, exhortant les nombreux résidants saisonniers et quelques résidants permanents à partir pour Lillooet ou Whistler.

Les alertes d’évacuation ont également été étendues aux zones au nord de Gun Lake, y compris Tyaughton Lake et le Tyax Resort, car l’incendie de près de 16 kilomètres carrés a presque quadruplé depuis lundi.

Les ordres et alertes de destruction et d’évacuation ont été publiés pendant que la plupart des habitants de la ville d’Osoyoos, dans le sud de l’Okanagan, rentraient chez eux. L’incendie de forêt s’est propagé au nord de l’État de Washington samedi, brûlant à quelques mètres de certaines propriétés, avant qu’un changement de vent n’épargne la communauté.

Les feux de forêt de Gun Lake et d’Osoyoos font partie des plus de 360 incendies actifs en Colombie-Britannique, dont 16 qui se sont allumés dans la dernière journée, selon le B.C. Wildfire Service.

John Rose, un résidant de Gun Lake âgé de 81 ans, a déclaré qu’il avait l’intention de rester aussi longtemps que possible pour faire fonctionner les gicleurs sur le toit de sa maison en rondins et sur les cabanes en rondins patrimoniales de la propriété voisine construite par ses parents dans les années 1940.

«Ce n’est pas héroïque», a affirmé M. Rose, un garde forestier à la retraite, dont la propriété se trouve de l’autre côté du lac par rapport aux flammes.

«Je ne pense tout simplement pas que quelqu’un d’autre puisse gérer cette configuration.»