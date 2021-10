«Ça passe ou ça casse» pour l’Afghanistan, avertit le secrétaire-général de l’ONU

NEW YORK — Convaincu que l’Afghanistan traverse une période critique, le secrétaire général des Nations unies presse la communauté internationale d’agir afin d’éviter l’effondrement total de l’économie du pays.

António Guterres lance aussi un appel aux talibans en leur demandant de respecter les promesses faites au moment de leur reprise du pouvoir. Ceux-ci avaient promis que les femmes pourraient continuer de travailler et que les filles pourraient continuer de s’éduquer à tous les niveaux scolaires.

Puisque l’économie de l’Afghanistan est composée à 80 % de marché informel, où les femmes jouent un rôle majeur, il n’y a aucune chance que le pays redresse la barre sans elles, estime M. Guterres.

De plus, le secrétaire général exhorte la communauté internationale à injecter rapidement des fonds dans l’économie afghane qui dépendait de l’aide internationale avant la reprise du pouvoir des talibans par les armes en août dernier.

Pas moins de 75 % des dépenses de l’État étaient financées par l’aide extérieure. Actuellement, le pays vit une crise de liquidités alors que ses avoirs sont gelés dans les institutions bancaires américaines ou dans d’autres pays. De plus, toute aide internationale a cessé d’être versée.

«Les banques ferment et les services essentiels, comme des soins de santé, sont suspendus un peu partout», a déploré António Guterres lors d’un entretien avec les médias depuis le siège social de l’ONU à New York.

Selon le grand patron des Nations unies, l’injection de fonds permettant d’éviter un effondrement de l’économie afghane ne constitue pas une reconnaissance du gouvernement taliban. Il insiste sur le fait qu’il s’agit de deux enjeux distincts et qu’il est possible d’agir sans abolir toutes les sanctions, sans dégeler tous les fonds et sans restaurer toute l’aide financière internationale mise sur pause.

Il propose la mise en place d’une structure où l’ONU agirait comme intermédiaire, en utilisant un fonds en fiducie. Il suggère aussi que l’argent pourrait être injecté à travers des organismes non gouvernementaux. Une troisième option serait de mettre sur pied un fonds en fiducie à travers la Banque mondiale.

Une réunion d’urgence des dirigeants du G-20 est prévue mardi pour aborder l’enjeu délicat de la situation en Afghanistan.

António Guterres croit toutefois que la communauté internationale est trop lente.

Les talibans ont facilement repoussé les forces militaires américaines et celles de l’OTAN au moment où celles-ci s’apprêtaient à quitter l’Afghanistan après une occupation de 20 ans.

Les militants talibans sont entrés ont pris le contrôle de Kaboul, sans résistance, le 15 août.

Au moment de leur reprise du pouvoir, les talibans ont promis une gouvernance plus ouverte, mais António Guterres s’inquiète de voir les dirigeants autoritaires renier cette promesse alors que les femmes sont progressivement chassées du marché du travail et que les filles n’ont plus accès à la même éducation que les garçons.

Mais si le secrétaire général de l’ONU condamne le comportement des talibans, il est d’avis que ce n’est pas juste de punir et de faire souffrir toute la population du pays.

Déjà, la crise humanitaire affecterait la moitié du pays, soit au moins 18 millions de personnes.