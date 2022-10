Cabinet fantôme de QS: Haroun Bouazzi se voit confier de grandes responsabilités

QUÉBEC — Nouvellement élu dans Maurice-Richard, Haroun Bouazzi, de Québec solidaire (QS), croisera le fer dès le 29 novembre avec les ténors caquistes Eric Girard et Pierre Fitzgibbon.

M. Bouazzi s’est vu confier jeudi le dossier des Finances, de l’Économie et de l’Énergie, en plus de la Cybersécurité, des Relations internationales et de la Francophonie.

En annonçant la composition de son cabinet fantôme pour la prochaine session parlementaire, QS s’est engagé par communiqué à être une opposition «constructive et combative».

Haroun Bouazzi détient un baccalauréat et une maîtrise en génie informatique de Polytechnique Montréal. Avant de faire le saut en politique, il a oeuvré pendant 15 ans à la Banque de développement du Canada.

Les deux autres nouveaux députés de QS, Étienne Grandmont (Taschereau) et Alejandra Zaga Mendez (Verdun), héritent également de grandes responsabilités au sein de leur caucus.

M. Grandmont, militant écologiste de longue date, affrontera en Chambre la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, notamment.

De son côté, Mme Zaga Mendez, qui détient un doctorat en développement durable et conservation, défendra le dossier de l’Environnement, avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui s’occupera des Changements climatiques.

La co-porte-parole de QS, Manon Massé, s’intéressera entre autres aux Relations avec les Premières Nations, aux enjeux de santé mentale ainsi qu’à l’action communautaire.

Dans son nouveau rôle de leader parlementaire, Alexandre Leduc aura comme première tâche de négocier une entente avec les autres partis visant à faire reconnaître QS comme groupe parlementaire.

D’ailleurs, les 11 députés de QS, et les trois députés du Parti québécois ne peuvent techniquement pas siéger à l’Assemblée nationale, ayant refusé de prêter allégeance au roi Charles III. Cette impasse devra aussi être réglée.

La députée de Mercier, Ruba Ghazal, hérite quant à elle de l’épineux dossier de l’Éducation — elle sera face au ministre Bernard Drainville —, tandis que Vincent Marissal conserve le tout aussi épineux dossier de la Santé.

Christine Labrie interrogera notamment la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, alors que Sol Zanetti s’attaquera aux Relations canadiennes et Andrés Fontecilla à l’Immigration et à la Sécurité publique, entre autres.

«Québec solidaire sera au front dans les prochains mois pour parler de logement, de santé mentale, d’environnement et de coût de la vie», a déclaré Mme Massé.

«Les responsabilités ont été soigneusement distribuées selon les forces, les compétences et les intérêts de chaque député. Ça fait un cabinet fantôme extrêmement motivé et efficace», ajoute-t-elle.