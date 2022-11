Cabinet fantôme du PQ: Pascal Bérubé devient leader parlementaire

QUÉBEC — Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, succédera à Joël Arseneau dans le rôle de leader parlementaire de l’opposition péquiste.

Anciennement chef parlementaire, M. Bérubé devra aussi interpeller le gouvernement Legault sur tous les dossiers ayant trait à l’identité: la langue française, la laïcité et l’immigration, de même que ceux reliés au développement des régions.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, qui vient d’être élu dans Camille-Laurin, a rendu publique vendredi la composition de son cabinet fantôme.

Compte tenu que seulement trois députés ont été élus le 3 octobre sous la bannière péquiste, chacun devra cumuler un grand nombre de responsabilités.

Le chef a conservé pour lui les questions relevant de l’économie, des finances, de l’administration publique et des relations canadiennes.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, devra défendre le dossier de l’environnement et des changements climatiques, des transports, des aînés, du logement, de la famille et des relations internationales, notamment.

La prochaine session débutera le 29 novembre. D’ici là, l’opposition péquiste ne chômera pas, devant mener de front deux combats: convaincre les trois autres partis représentés à l’Assemblée de lui reconnaître le titre de «groupe parlementaire» avec tous les privilèges, en termes de financement et de droits de parole, et ce, même si elle ne se qualifie pas, selon les règles en vigueur, et aussi trouver le moyen de siéger, même si les trois élus ont refusé de prêté serment au roi Charles III, une obligation pour prendre place au Salon bleu.