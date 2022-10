Cabinet fantôme libéral: la députée Marie-Claude Nichols n’obtient aucun rôle

QUÉBEC — Le nouveau mandat de l’opposition officielle débute sur fond de tension dans le caucus libéral, avec l’absence du cabinet fantôme de la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols.

Mme Nichols sera la seule députée libérale de la vingtaine entourant la cheffe, Dominique Anglade, à ne pas faire partie du cabinet fantôme de l’opposition officielle, dont la composition a été rendue publique jeudi.

Le cabinet fantôme libéral devait être annoncé mercredi, mais les vives tensions entre Mme Anglade et Mme Nichols ont retardé le processus, ont indiqué plusieurs sources libérales.

Mme Nichols souhaitait obtenir le poste de deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale, qui revient de facto à l’opposition officielle, mais la cheffe lui a préféré le député de Viau, Frantz Benjamin, qui convoitait le poste lui aussi.

Comme prix de consolation, Mme Anglade a offert à Mme Nichols d’être porte-parole en Transports, ce qu’elle a refusé. Dans le mandat précédent, Mme Nichols, élue pour la première fois en 2014, avait été critique libérale en matière d’Habitation et de Logement.

Selon les informations recueillies, Mme Nichols n’aurait pas reçu d’autre offre, après son refus du dossier des Transports. Elle n’aura donc aucune fonction dans le caucus libéral.

Mercredi, lors d’une conversation avec sa cheffe, la députée de Vaudreuil «a refusé les responsabilités qui lui étaient offertes», a confirmé le nouveau directeur des communications de la cheffe de l’opposition officielle, Karl Filion, jeudi matin. Il n’a pas voulu en dire davantage sur le sort réservé à Mme Nichols.

Cette dernière n’a pas donné suite à une demande d’entrevue.

Les élus libéraux auxquels la cheffe a accordé sa confiance sont principalement le député de LaFontaine, Marc Tanguay, qui aura plusieurs responsabilités, dont le poste de leader parlementaire et celui de porte-parole en Relations canadiennes et en Transports.

Les autres députés réélus le 3 octobre et qui occuperont les postes-clés sont le député de Pontiac, André Fortin, qui donnera la réplique au ministre Pierre Fitzgibbon, dans les dossiers de l’Économie, de l’Énergie et du Développement économique régional, et le député de Nelligan, Monsef Derraji, qui conserve le dossier de la Santé, qui s’ajoute à ses responsabilités de leader adjoint.

Le dossier de l’Éducation demeure entre les mains de la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, mais elle demeurera loin du parlement pour un temps indéterminé, étant mère d’un nouveau-né depuis quelques jours.

Le président du caucus sera le député de Marquette, Enrico Ciccone, qui aura aussi le dossier du Sport.

Parmi les nouveaux élus libéraux, notons les noms de la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, qui devra défendre le dossier chaud de l’Environnement et des Changements climatiques, et du député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, qui aura la lourde responsabilité de critique en matière de Finances et du Conseil du trésor.

La députée de Bourassa-Sauvé, Madwa-Nika Cadet, défendra la Langue française et sera responsable du dossier de l’Emploi, tandis que la députée de Mont-Royal-Outremont, Michelle Setlakwe, s’occupera de la Culture et de la Francophonie.