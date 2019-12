Cadeaux: les emballages soignés rehaussent les attentes du destinataire

MONTRÉAL — Plus un cadeau est emballé soigneusement, plus les attentes du destinataire sont élevées… et plus il risque d’être déçu, prévient une étude publiée récemment par le Journal of Consumer Psychology.

Des chercheurs de l’Université du Nevada à Reno ont recruté comme sujets des partisans du Heat de Miami, une équipe de basketball de la NBA. Ces sujets n’étaient toutefois pas des partisans d’une autre équipe, le Magic d’Orlando.

Les sujets ont reçu en cadeau une tasse à l’effigie de l’une des deux équipes qui avait été emballée soit avec soin, soit de manière plus négligée. Comme tous les sujets étaient des partisans du Heat, la tasse de cette équipe devait être le cadeau le plus apprécié. Les chercheurs ont constaté que la tasse emballée sans trop de soin était le cadeau préféré, peu importe l’équipe qu’elle représentait.

Lors d’un deuxième test, les chercheurs ont présenté aux sujets l’image d’un cadeau emballé soigneusement et l’image d’un cadeau emballé à la hâte. On leur a ensuite demandé leurs attentes face à chaque présent, avant de leur révéler que le cadeau contenait une paire d’écouteurs. Les sujets ont ensuite indiqué si le cadeau correspondait à leurs attentes. Conclusion: les attentes étaient plus élevées concernant le cadeau bien emballé, mais c’est aussi celui-ci dont le contenu a été jugé le plus décevant.

Mais attention: la stratégie d’emballer un cadeau sans trop d’attention pour réduire les attentes du destinataire semble être une arme à double tranchant. Si elle peut être pertinente dans le cas d’un cadeau offert à une connaissance, elle risque de se révéler désastreuse si le cadeau est destiné à un proche.

En effet, une troisième expérience a démontré que la qualité de l’emballage témoigne, aux yeux du destinataire, de l’importance accordée à la relation par celui ou celle qui offre le cadeau. Les cadeaux bien emballés laissaient entendre que la relation était importante pour le donneur, ce qui augmentait ensuite les chances que le cadeau soit apprécié.

En d’autres mots, ont dit les auteurs de l’étude, si vous doutez de la pertinence du cadeau acheté et que vous tentez de le rendre plus attrayant avec un emballage soigné, cela pourrait bien se retourner contre vous. En revanche, il vaut la peine d’emballer avec soin — et même de faire appel à un service d’emballage — dans le cas d’un cadeau offert à un ami proche, qui y verra un gage de l’importance que vous lui accordez.