Californie: vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé

SACRAMENTO, Calif. — La Californie exigera que tous ses 2,2 millions de travailleurs de la santé et de soins de longue durée soient complètement vaccinés d’ici le 30 septembre, car l’État le plus peuplé des États-Unis perd du terrain dans la bataille contre les nouvelles infections d’un variant du coronavirus plus dangereux.

L’ordonnance, émise jeudi par le département californien de la santé publique, est différente de ce que le gouverneur démocrate Gavin Newsom a déclaré le mois dernier lorsqu’il a annoncé que les agents de santé auraient le choix de se faire vacciner ou de se soumettre à des tests hebdomadaires.

Maintenant, l’ordonnance ne donne pas le choix aux travailleurs de la santé. Elle indique que tous doivent être complètement vaccinés d’ici la fin septembre, à l’exception des personnes qui refusent le vaccin en raison d’une croyance religieuse ou des travailleurs qui ne peuvent pas être vaccinés pour une raison médicale admissible appuyée par une note signée par un professionnel de la santé agréé.

Le changement intervient alors que la Californie connaît son augmentation la plus rapide de nouveaux cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, avec une moyenne de 18,3 nouveaux cas pour 100 000 personnes par jour. La plupart des nouvelles infections dans l’État sont causées par le variant Delta, une version plus contagieuse du coronavirus qui, selon l’État, «peut provoquer une maladie plus grave».

« De plus en plus de travailleurs de la santé font partie des nouveaux cas positifs, bien que la vaccination ait été prioritaire pour ce groupe lorsque les vaccins sont devenus initialement disponibles », a déclaré le Dr Tomás J. Aragón, responsable de la santé publique de la Californie. « Les récentes épidémies dans les établissements de santé ont souvent été attribuées à des membres du personnel non vaccinés. »

Gabe Montoya, ambulancier au Kaiser Downey Medical Center et membre du comité exécutif du syndicat du Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, a déclaré que « les vaccins sont un outil essentiel dans la lutte contre ce virus », ajoutant que « les travailleurs doivent avoir une voix à la table de négociation chaque fois que de nouvelles conditions sont imposées à notre travail».

« Cela fait un an et demi que nous risquons nos vies quotidiennement, ce qui coûte très cher à nous-mêmes et à nos familles », a déclaré Gabe Montoya.

L’ordonnance représente une nouvelle ligne dure dans la quête des dirigeants de la santé publique pour convaincre les hésitants de recevoir le vaccin. Plusieurs États se concentrent sur les travailleurs de la santé, car ils côtoient des patients vulnérables.

Mais d’autres États ayant des exigences similaires ont prévu des exceptions, comme dans l’Oregon, où les travailleurs de la santé peuvent à la place subir des tests de dépistage à la COVID-19. Dans le Maryland, l’obligation de la vaccination ne s’applique qu’à certains employés de l’État, tels que ceux qui travaillent dans des établissements de santé relevant du département de la santé de l’État.

En Californie, l’obligation de la vaccination est périlleuse pour le gouverneur Newsom, qui fait face à une élection le mois prochain, alimentée en partie par la colère suscitée par sa gestion de la pandémie. Gavin Newsom a mis en colère de nombreux parents en continuant d’exiger les masques à l’intérieur dans toutes les écoles publiques, mais il n’a pas exigé que tous les enseignants et le personnel soient vaccinés.