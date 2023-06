Caméra dissimulée dans les toilettes d’une école primaire: un suspect est arrêté

Un jeune homme de 18 ans qui avait installé une caméra dans le plafond de la toilette des filles de l’école primaire l’Oiseau Bleu, de Gatineau, doit maintenant faire face à la justice.

Matthias Deschênes, de Gatineau, un ancien élève de l’école, doit faire face à la justice vendredi relativement à des accusations de tentative de production de pornographie juvénile, de voyeurisme et d’introduction par effraction.

La caméra avait été découverte dans l’avant-midi, jeudi, et dès le soir même, les policiers avaient retracé et procédé à l’arrestation du suspect vers 18h00. Il semble cependant que celui-ci n’ait jamais eu le temps de jouir du résultat de ses basses œuvres, selon l’agent Patrick Kenny, de la police de Gatineau. «Les éléments d’enquête présentement nous démontrent que les images qui auraient pu être enregistrées par M. Deschênes n’ont pas été consultées et n’ont pas été partagées», a-t-il précisé.

Les policiers ne savent toutefois pas encore depuis combien de temps la caméra avait été installée, mais s’attendent à en savoir davantage à court terme.

Matthias Deschênes demeurait dans le secteur de l’école. Il ne faisait toutefois pas partie du personnel de l’établissement.

Les policiers gatinois ont procédé à une inspection en profondeur avec le personnel de l’établissement afin de s’assurer qu’aucune autre caméra s’y trouvait.

L’accusation de tentative de production de pornographie juvénile est liée au fait que les images n’ont jamais été consultées par qui que ce soit. Par ailleurs, on ne sait pas si l’école était ouverte ou si l’accusé y est entré après les heures d’ouverture, mais l’accusation d’introduction par effraction repose sur le fait que «nécessairement, M. Deschênes s’est rendu à l’intérieur de l’école afin d’y commettre un crime», a expliqué l’agent Kenny.

Environ 450 élèves du primaire et du pré-scolaire fréquentent l’école l’Oiseau Bleu.