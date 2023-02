Caméras de surveillance chinoises: au tour de l’Australie de les retirer

CANBERRA, Australie — Le ministère de la Défense de l’Australie retirera de ses bâtiments les caméras de surveillance fabriquées par des entreprises liées au Parti communiste chinois, a déclaré le gouvernement jeudi après que les États-Unis et la Grande-Bretagne aient pris des mesures similaires.

Le quotidien Australian a rapporté jeudi qu’au moins 913 caméras, interphones, systèmes d’entrée électronique et enregistreurs vidéo développés et fabriqués par les sociétés chinoises Hikvision et Dahua sont dans les bureaux du gouvernement australien et de l’agence, y compris dans ceux du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères et du Commerce.

Hikvision et Dahua appartiennent en partie au gouvernement du Parti communiste chinois.

L’ambassade de Chine en Australie n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. La réponse générale de la Chine à de telles mesures est de défendre ses entreprises de haute technologie comme de bonnes entreprises citoyennes qui respectent toutes les lois locales et ne jouent aucun rôle dans la collecte de renseignements du gouvernement ou du parti.

Le gouvernement américain a déclaré en novembre dernier qu’il interdisait l’équipement de télécommunications et de vidéosurveillance de plusieurs grandes marques chinoises, dont Hikvision et Dahua, dans le but de protéger le réseau de communications du pays.

Les caméras de sécurité fabriquées par Hikvision ont également été interdites dans les bâtiments du gouvernement britannique en novembre.

Le ministre de la Défense Richard Marles a déclaré que son département évaluait toute sa technologie de surveillance.

«Lorsque ces caméras seront trouvées, elles seront retirées», a déclaré Marles à l’Australian Broadcasting Corp (ABC).

«Il y a un problème et nous allons nous en occuper», a ajouté M. Marles.

Une vérification a révélé que des caméras et du matériel de sécurité Hikvision et Dahua ont été trouvés dans presque tous les ministères, sauf le ministère de l’Agriculture et celui du premier ministre et son cabinet.

L’Australian War Memorial et la National Disability Insurance Agency ont déclaré qu’ils enlèveraient les caméras chinoises trouvées sur leurs sites, a rapporté l’ABC.

Le porte-parole de l’opposition en matière de cybersécurité, James Paterson, a déclaré qu’il avait suscité la vérification en posant des questions sur six mois à chaque organisme fédéral, après que le ministère de l’Intérieur n’a pas été en mesure de dire combien de caméras, de systèmes de contrôle d’accès et d’interphones ont été installés dans les édifices gouvernementaux.

«Nous avons un besoin urgent d’un plan de la part du gouvernement (…) pour retirer chacun de ces dispositifs de sécurité des ministères et organismes du gouvernement australien», a déclaré Paterson.

Les deux sociétés étaient soumises à la loi chinoise sur le renseignement, qui les oblige à coopérer avec les agences de renseignement chinoises, a-t-il déclaré.

«Nous n’aurions aucun moyen de savoir si les informations sensibles, les images et les enregistrements audio recueillis par ces appareils sont renvoyés secrètement en Chine contre les intérêts des citoyens australiens», a déclaré Paterson.