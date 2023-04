Campagne anti-vapotage: le joueur de basketball Bennedict Mathurin s’implique

MONTRÉAL — Le jeune joueur de basketball québécois Bennedict Mathurin s’associe à une campagne visant à informer les sportifs du niveau secondaire au Québec sur les méfaits du vapotage.

La campagne intitulée «Vapoter, c’est pas ta game» est une initiative du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS).

Bennedict Mathurin, un joueur des Pacers de l’Indiana, de l’Association nationale de basketball (NBA), est un ancien étudiant-athlète du RSEQ au Collège Charles-Lemoyne maintenant âgé de 20 ans. Dans un communiqué, il déplore que le vapotage touche de plus en plus les jeunes et que la dépendance à la nicotine est un piège dans lequel on peut facilement tomber.

Il ajoute que pour arrêter de vapoter, le meilleur truc est de se concentrer sur soi et sur le plaisir à faire son sport.

Bennedict Mathurin ira à la rencontre des élèves d’une école secondaire, en juin prochain, afin de discuter de ce sujet avec eux.

Pour sa part, Stéphane Boudreau, directeur général adjoint du RSEQ, se dit inquiet de la banalité de la vapoteuse, un fléau et une nouvelle norme sociale, précise-t-il qu’on doit réussir à déconstruire. À son avis, Bennedict Mathurin permettra d’interpeller la clientèle des jeunes qui est déjà énormément sollicitée.

La directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé, Annie Papageorgiou, affirme que de nombreux jeunes sportifs considèrent le vapotage comme une solution pour gérer leur anxiété, mais qu’ils se retrouvent rapidement pris avec une puissante dépendance à la nicotine.

Une enquête de l’Institut national de la santé publique (INSPQ) dont les résultats ont été publiés en 2021 démontre que dans les dernières années, l’utilisation de la cigarette électronique a quintuplé chez les élèves du secondaire. La proportion de cette clientèle est passée de 4 % en 2013 à 21 % en 2019 et elle monte à 35 % pour les élèves de cinquième secondaire.