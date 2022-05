Campagne électorale: Legault ne participera pas à un débat en anglais

QUÉBEC — François Legault ne participera pas à un débat télévisé en anglais durant la campagne électorale de l’automne prochain.

Contrairement aux élections de 2018, le chef caquiste a décliné l’offre d’un consortium de diffuseurs de langue anglaise, composé de CBC, CTV, Global et la station de radio CJAD.

Son attaché de presse a invoqué vendredi que la préparation à des débats demande trop de temps.

Le précédent de 2018 restera donc sans suite: tous les chefs des partis représentés à l’Assemblée nationale avaient alors accepté de croiser le fer à la télévision en anglais.

«Chaque débat demande un temps de préparation important et non négligeable», a dit l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves, dans un message texte vendredi, pour justifier le refus du chef caquiste de rééditer la formule.

«Le premier ministre participera aux débats organisés par les réseaux TVA et Radio-Canada», a-t-il ajouté.

Le débat en anglais doit avoir lieu le 20 septembre et tous les chefs des formations élues à l’Assemblée nationale étaient conviés.

La cheffe libérale Dominique Anglade avait confirmé sa présence, ainsi que le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Il n’a pas été possible d’obtenir la réponse de Québec solidaire.

«Après avoir divisé les Québécois entre essentiels et non-essentiels, vaccinés et non-vaccinés, croyants et laïcs, François Legault tente maintenant de nous diviser entre anglophones et francophones», a écrit Éric Duhaime dans Twitter.

À l’instar de M. Legault, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a décliné l’offre du débat en anglais.

«La langue officielle et commune au Québec est le français», a-t-il justifié dans Twitter.

«L’argument que notre absence du débat en anglais empêche de promouvoir l’indépendance auprès des anglophones est mal fondé, a-t-il poursuivi. Le PQ donnera plusieurs entrevues dans les médias anglophones pour convaincre les Québécois anglophones qui sont d’accord que le français est notre langue commune.»