Campagne électorale: trop peu parlé d’éducation, disent parents et directions

MONTRÉAL — Des représentants de directions d’écoles et des parents déplorent le peu de cas que les partis politiques font de l’éducation, dans le cadre de la présente campagne électorale.

Pénurie dans plusieurs catégories de personnel, manque de vision d’ensemble, annonces à la pièce, délais dans les rénovations d’écoles, les problèmes sont pourtant nombreux, ont-ils souligné vendredi, au cours d’une conférence de presse conjointe.

«L’éducation, dans cette campagne électorale, est pratiquement invisible. Pour nous, ce n’est pas normal», s’est exclamé Nicolas Prévost, de la Fédération québécoise des directions d’établissements.

Les établissements scolaires se plaignent par exemple du manque d’employés et pas seulement d’enseignants. «Où va-t-on les trouver?» demande M. Prévost.

Sylvain Martel, du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec, déplore le fait que les problèmes sont connus depuis plusieurs années, mais que les solutions se font toujours attendre. On nous dit que l’éducation est une priorité, dit-il, mais on attend toujours que ça paraisse dans les décisions et les gestes.