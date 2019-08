Campagne pour soutenir les proches d’un homme gravement blessé dans un accident

BAIE-DES-SABLES, Canada — Deux artistes ont lancé une campagne de sociofinancement pour venir en aide à Pascale Ratté, une mère de cinq enfants qui a récemment été éprouvée par un accident survenu en Gaspésie.

Le 5 août, une automobile a été emboutie par un camion semi-remorque sur la route 132 à Baie-des-Sables, à l’ouest de Matane. Israël Beaulieu, 41 ans, a perdu la vie et son fils de 19 ans, Édouard, a été gravement blessé. La conductrice de la voiture n’a pas été blessée.

Le jeune homme a été opéré d’urgence à l’Hôpital régional de Rimouski avant d’être transféré à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, où il devrait passer plusieurs mois.

La note accompagnant la campagne de sociofinancement explique que Pascale Ratté, qui est la mère d’Édouard, désire rester aux côtés de son fils à Québec le plus longtemps possible. Elle doit donc subir une perte de revenus, assumer des frais d’hébergement et de repas à Québec et continuer de s’occuper des quatre frères et soeurs d’Édouard qui demeurent en Gaspésie et qui pleurent la mort de leur père.

La campagne de sociofinancement a été lancée le frère et la cousine de Pascale Ratté: David Ratté, leader du quintette musical Will Driving West, de même que la comédienne Marianne Fortier.

Le site www.gofundme.com affiche vendredi que l’objectif de 4000 $ de la campagne a été plus que triplé; 14 570 $ avaient été recueillis en cinq jours.

David Ratté et Marianne Fortier assurent que si la somme des dons est supérieure aux dépenses encourues au cours des prochains mois, l’argent supplémentaire sera versé aux fondations de l’Hôpital régional de Rimouski et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.