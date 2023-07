Canada: Autochtones incarcérés à des taux bien plus élevés que les autres populations

OTTAWA — Des données relevées de 2019 à 2021 par Statistique Canada révèlent que dans cinq provinces du Canada, les Autochtones étaient incarcérés à un taux beaucoup plus élevé que celui des non-Autochtones dans les prisons provinciales pour adultes.

Le nouvel indice de surreprésentation dont l’agence fédérale fait état mercredi précise que ce taux d’incarcération des Autochtones était 8,9 fois plus élevé que pour les autres population dans les provinces étudiées, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique.

Statistique Canada signale que les populations autochtones du Canada sont plus jeunes que les autres et que des recherches ont montré que les taux les plus élevés d’infractions et d’incarcération sont observés chez les jeunes adultes, en particulier chez les jeunes hommes.

En 2020-2021, l’indice de surreprésentation des Autochtones était le plus élevé en Saskatchewan, où il atteignait 17,7, ce qui signifie que le taux d’incarcération des Autochtones était environ 18 fois plus élevé que celui des non-Autochtones.

Statistique Canada a aussi noté que les femmes autochtones sont plus surreprésentées dans les établissements correctionnels provinciaux que les hommes autochtones. D’autre part, en 2019-2020 et en 2020-2021, la mise en liberté sous caution était utilisée plus fréquemment que la détention provisoire pour les personnes non autochtones que pour les populations autochtones.