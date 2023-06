Canada: autre recul du nombre de postes vacants au premier trimestre de 2023

OTTAWA — Le nombre de postes vacants a reculé de 3,8 % au Canada au premier trimestre, ou de 33 500, pour s’établir à 843 200.

Statistique Canada a donc constaté une troisième baisse trimestrielle d’affilée par rapport au niveau record atteint au deuxième trimestre de 2022, qui était de 984 600 postes vacants.

L’agence fédérale a observé qu’au premier trimestre de l’année en cours, le nombre de postes vacants a diminué dans cinq des dix grandes catégories professionnelles. La baisse la plus prononcée, de 10 900, a été enregistrée dans les métiers, le transport, la machinerie et les domaines apparentés. Il y a eu un recul de 8900 dans les affaires, la finance et l’administration et de 5800 dans la fabrication et les services d’utilité publique.

Le nombre de postes vacants au premier trimestre a peu varié dans les cinq grandes catégories professionnelles restantes, y compris celle de la vente et des services, où il y avait 280 600 postes vacants représentant 33,3 % du nombre total de postes vacants au Canada. Les variations ont aussi été faibles dans les domaines de la santé, de l’enseignement, du droit et des services sociaux, communautaires et gouvernementaux.

Cependant, par rapport à un an plus tôt, le nombre de postes vacants a diminué dans sept des dix grandes catégories professionnelles au premier trimestre de 2023. Celle de la vente et des services a été à l’origine de 46,7 % de la baisse totale du nombre de postes vacants.

Enfin, Statistique Canada a dénombré un nombre de postes vacants en diminution dans trois provinces au premier trimestre, soit l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta. Leur nombre a augmenté au Manitoba et il a peu varié dans les autres provinces et dans les territoires.