Canada: autres sanctions contre la Russie et nouvelle aide à l’Ukraine

OTTAWA — Le Canada annonce mardi l’application de nouvelles sanctions contre le régime au pouvoir en Russie de même qu’un soutien supplémentaire à l’Ukraine.

Lors du sommet virtuel des chefs d’État et de gouvernement de la Plateforme internationale pour la Crimée, le premier ministre Justin Trudeau a précisé que le Canada imposait de nouvelles mesures à 62 proches collaborateurs du régime russe et à une entité du secteur de la défense qui, dit-il, est complice de l’invasion de l’Ukraine menée par la Russie.

Parmi les personnes sanctionnées figurent de hauts fonctionnaires du gouvernement russe, notamment des gouverneurs fédéraux et des chefs régionaux, des membres de leur famille et de hauts responsables d’entités du secteur de la défense actuellement visées par des sanctions.

Le premier ministre a également annoncé l’octroi d’un financement de 3,85 millions $ en appui è deux projets ukrainiens dans le cadre du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix. De cette somme, un total d’environ 2,9 millions $ de financement supplémentaire sera octroyé au projet de perfectionnement de la police Canada-Ukraine, et quelque 950 000 $ seront consacrés à l’avancement d’objectifs de réforme dans le cadre du projet d’échange de savoir-faire technique et de capacités.

Le Canada entend aussi poursuivre sa lutte contre ce qu’il appelle la désinformation parrainée par l’État russe en établissant une équipe spécialisée qui aidera à accroître sa capacité à comprendre, à surveiller et à détecter cette désinformation. L’initiative vise aussi à permettre une collaboration internationale plus étroite.