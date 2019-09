Canada: balance commerciale en déficit de 1,1 milliard $ en juillet dernier

OTTAWA — Les importations ont augmenté de 1,2 pour cent en juillet au Canada tandis que les exportations ont fléchi de 0,9 pour cent, selon statistique Canada, qui précise que la balance commerciale de marchandises du pays a accusé un déficit de 1,1 milliard $.

En juin, la balance commerciale du Canada avec le monde avait été essentiellement en équilibre.

À la suite d’une baisse de 4 pour cent en juin, les importations totales ont été de 50,9 milliards $ en juillet, des hausses ayant été observées dans six des onze sections de produits. Les importations de biens de consommation, supérieures de 2,4 pour cent, sont celles qui ont le plus contribué à l’augmentation enregistrée en juillet, en particulier à cause des plus fortes importations de produits pharmaceutiques et d’aéronefs et d’autres matériel et pièces de transport.

Quant aux exportations, Statistique Canada rappelle qu’elles avaient fortement reculé de 5 pour cent en juin. En juillet, elles ont baissé de 0,9 pour cent pour se chiffrer à 49,8 milliards $.

Malgré cette diminution, des hausses ont été observées dans six des onze sections de produits.

En juillet, les exportations de produits énergétiques ont fléchi de 6,7 pour cent sous l’effet d’une diminution de 7,7 pour cent des exportations de pétrole brut. Les exportations de produits agricoles et de la pêche et de produits intermédiaires des aliments ont diminué de 5,4 pour cent en juillet.