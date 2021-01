Canada: cérémonies vendredi au 1er anniversaire de l’écrasement du vol PS752 en Iran

D’autres cérémonies doivent avoir lieu vendredi dans des places publiques de diverses villes canadiennes, dont Toronto, Montréal et Edmonton, pour souligner le premier anniversaire de l’écrasement d’un avion civil en Iran qui a été abattu par des tirs de l’armée iranienne.

La tragédie du vol PS752 du transporteur Ukraine International Airlines survenue le 8 janvier 2020 a causé la mort des 176 occupants de l’avion. Parmi eux figuraient 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents et 53 personnes qui devaient se rendre au Canada, dont plusieurs étudiants iraniens.

Les commémorations ont débuté jeudi soir par une diffusion vidéo à compter de 21h42, heure de l’est, soit à l’heure exacte où l’avion a décollé de Téhéran un an plus tôt. Des témoignages de membres de familles des victimes ont été entendus et des récits sur les vies des 176 victimes ont ensuite été lues, pendant que défilaient des photos et des vidéos.

Pendant les jours qui ont suivi la tragédie, l’Iran a nié toute implication. Par la suite, le régime a déclaré que l’avion avait été abattu par accident parce qu’on l’avait confondu avec un missile.

Une offre compensatoire de 150 000 $ a récemment été faite aux familles des victimes par le gouvernement de l’Iran. Cependant, ce que veulent d’abord obtenir plusieurs des proches de ces victimes, ce sont des réponses aux nombreuses questions qui demeurent inexpliquées.

En entrevue à La Presse Canadienne plus tôt cette semaine, Ralph Goodale, qui est le conseiller spécial chargé de la réponse continue du gouvernement du Canada à la tragédie du vol PS752 d’Ukraine International Airlines, a affirmé que le montant à être versé devra avoir fait l’objet de négociations entre l’Iran, le Canada et les quatre autres pays qui ont perdu des citoyens dans la tragédie aérienne.