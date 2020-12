Canada: certains billets de banque ne pourront plus être utilisés après minuit jeudi

OTTAWA — Les Canadiens qui possèdent encore certains vieux billets de banque en papier ont jusqu’à minuit, jeudi soir, pour les utiliser pour faire des achats.

À partir du 1er janvier, les commerçants cesseront d’accepter le paiement des achats à l’aide de ces vieux billets qui n’auront plus cours légal au Canada.

La Banque du Canada explique que le retrait du cours légal signifie que certains vieux billets ne seront plus officiellement approuvés. Par exemple, on ne pourra plus utiliser un billet de 25 $ de 1935 pour acheter des articles au magasin.

Cependant, un tel billet peut être apporté à une institution financière ou envoyé à la Banque du Canada pour remboursement.

Le pouvoir de supprimer le cours légal des billets de banque permet d’assurer que seuls les billets les plus récents soient en circulation. Ces billets sont dotés de meilleurs éléments de sécurité qui les rendent difficiles à contrefaire, et ils sont généralement en meilleur état.

Le retrait officiel de la circulation des billets de 1 $, 2 $, 25 $, 500 $ et 1000 $ aidera à atteindre cet objectif d’efficacité.

Ces billets ne sont plus produits depuis des dizaines d’années. Les billets de 1 $ et de 2 $ ont cessé d’être émis en 1989 et en 1996, respectivement. Ils ont été remplacés par des pièces de monnaie. Le billet de 25 $ est un billet commémoratif. Ce billet et celui de 500 $ ont cessé d’être imprimés peu après leur émission en 1935.

Quant au billet de 1000 $, il n’est plus émis depuis 2000.

Pour l’instant, le gouvernement du Canada a indiqué qu’il ne prévoit pas retirer d’autres billets de la circulation, mais il pourra le faire, au besoin.