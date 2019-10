Canada: croissance de l’IPC identique en août et en septembre, de 1,9 pour cent

OTTAWA — L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,9 pour cent d’une année à l’autre en septembre au Canada, affichant une croissance identique à celle enregistrée en août, selon ce que rapporte Statistique Canada, mercredi.

L’agence fédérale ajoute que les prix des biens, qui ont augmenté de 1,3 pour cent, ont progressé à un rythme plus rapide d’une année à l’autre en septembre que le mois précédent. En revanche, les prix des services, en hausse de 2,2 pour cent, ont progressé plus lentement d’une année à l’autre comparativement au mois d’août.

Le coût de l’essence a diminué de 10 pour cent d’une année à l’autre en septembre, après avoir affiché une baisse de 10,2 pour cent en août. Ce recul des prix de l’essence est en partie attribuable à la faiblesse soutenue de la demande mondiale en pétrole, ainsi qu’au passage par les raffineries du mélange d’essence d’été au mélange d’hiver moins dispendieux, selon Statistique Canada.

D’autre part, comparativement à un an plus tôt, les consommateurs ont déboursé 5,5 pour cent de plus pour la viande en septembre.

L’Indice des prix à la consommation a augmenté de 2,2 pour cent d’une année à l’autre en septembre au Québec, comparativement à 1,7 pour cent en Ontario, 1,8 pour cent au Nouveau-Brunswick, 2,1 pour cent en Nouvelle-Écosse et 1,6 pour cent à l’Île-du-Prince-Édouard.