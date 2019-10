Canada: début ce vendredi de quatre jours de vote par anticipation

OTTAWA — Les bureaux de vote par anticipation ouvrent ce vendredi dans les circonscriptions électorales fédérales du Canada.

Les électeurs qui désirent exprimer leur vote avant la tenue du scrutin général, le 21 octobre prochain, peuvent donc se présenter dans ces bureaux jusqu’à lundi, de 9h00 à 21h00.

Les gens peuvent localiser le bureau de vote par anticipation de leur circonscription en consultant leur carte d’information de l’électeur ou en utilisant le Service d’information à l’électeur qui figure sur le site web www.elections.ca.

L’électorat peut aussi exercer son droit de vote en se présentant aux plus de 500 bureaux d’Élections Canada qui sont ouverts partout au pays, avant le 15 octobre à 18h00.

Dans ce cas, les gens voteront selon le processus par bulletin spécial. Un travailleur électoral demande aux gens une preuve d’identité et d’adresse. Il leur remet ensuite un bulletin de vote et des instructions et les gens peuvent marquer leur bulletin derrière l’isoloir.

Le travailleur électoral remet ensuite aux électeurs deux enveloppes. Les gens devront placer le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure non marquée et la sceller. Ensuite, ils devront placer cette enveloppe dans l’enveloppe extérieure qui devra aussi être scellée.

Les électeurs doivent ensuite lire déclaration sur l’enveloppe extérieure, la signer et la déposer dans l’urne.

Élections Canada signale qu’il y a d’autres façons de participer au scrutin, notamment pour les membres des Forces armées canadiennes, dans les résidences pour personnes âgées, dans certaines institutions d’enseignement, et dans des établissements correctionnels.

Il est également possible de voter par la poste.