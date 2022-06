Canada: forte hausse en un an de l’usage des cartes de crédit surtout chez les jeunes

TORONTO — Les consommateurs canadiens utilisent de plus en plus leurs cartes de crédit et le volume de nouvelles cartes a bondi depuis l’année dernière, selon le plus récent rapport que publie jeudi la firme d’analyse de crédit Equifax Canada.

Les dépenses mensuelles moyennes par carte de crédit ont augmenté de 17,5 % au premier trimestre de 2022 par rapport à la même période, l’an dernier. La plus forte hausse des dépenses par carte de crédit, de 20,4 %, a été observée en Ontario, devant celle du Québec où elles ont progressé de 18,4 %.

En général, ce sont les jeunes consommateurs qui ont fait le plus augmenter leurs dépenses par carte de crédit.

Rebecca Oakes, vice-présidente chez Equifax Canada, explique ces hausses par l’augmentation des déplacements à la suite de l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 et par la hausse fulgurante de l’inflation.

Quant au volume de nouvelles cartes, il a augmenté de 31,2 % par rapport au premier trimestre de 2021. Au cours du premier trimestre de cette année, la limite de crédit moyenne accordée aux détenteurs d’une nouvelle carte a été supérieure à 5500 $, soit la plus élevée en sept ans.

D’une année à l’autre, le solde moyen des cartes de crédit a été en hausse de 9,5 %, mais Equifax Canada a observé que les soldes des cartes de crédit n’étaient pas encore revenus aux niveaux prépandémiques.

Par ailleurs, les multiples hausses des taux d’intérêt et le caractère saisonnier du marché immobilier ont fait baisser le volume des nouveaux prêts hypothécaires de 13,2 % ce trimestre par rapport aux sommets du premier trimestre de 2021.

Néanmoins, Equifax Canada affirme que les acheteurs d’une première maison ressentent la pression de la hausse des taux d’intérêt et le volume d’acheteurs d’une première maison a chuté de 16,1 % au premier trimestre par rapport au trimestre correspondant de 2021.