Canada: hausse de la productivité en 2019, notamment de 2,9 % au Québec

OTTAWA — En 2019, la productivité des entreprises s’est accrue dans huit provinces canadiennes, en particulier dans les quatre provinces de l’Atlantique et au Québec.

Statistique Canada rapporte mardi que la croissance la plus marquée, de 3,5 %, a été relevée à Terre-Neuve-et-Labrador. Les plus fortes hausses ont ensuite été de 2,9 % au Québec, de 2,6 % à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse et de 1,9 % au Nouveau-Brunswick.

En 2019, l’Ontario et la Saskatchewan ont affiché une baisse au chapitre de la productivité, respectivement de 0,6 % et de 2,7 %.

À l’échelle canadienne, Statistique Canada a remarqué que le rythme de croissance de la productivité a été plus rapide l’an dernier qu’en 2018.

Parallèlement, les heures travaillées ont enregistré une hausse de 1 % au Canada après avoir augmenté de 1,8 % en 2018.

Les heures travaillées ont augmenté dans huit provinces et territoires. La hausse de 2,6 % de l’Île-du-Prince-Édouard a été la plus forte parmi les provinces, alors que la baisse la plus marquée, de 0,2 %, a été observée Nouvelle-Écosse.