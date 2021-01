Canada: hausse des ventes au détail de 1,3 % en novembre, à 55,2 milliards $

OTTAWA — Les ventes au détail ont connu en novembre leur croissance la plus rapide depuis septembre au Canada, en hausse de 1,3 % pour atteindre 55,2 milliards $.

Statistique Canada précise qu’il s’agit de la septième augmentation mensuelle consécutive. Elle était principalement attribuable aux ventes plus élevées des magasins d’alimentation ainsi qu’à la légère hausse des ventes en ligne.

Les ventes au détail de base, qui excluent celles des stations-service et des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, ont augmenté de 2,6 % entre octobre et novembre.

L’agence fédérale fait remarquer une hausse des ventes des magasins d’alimentation de 5,9 % en novembre, mais un premier recul depuis avril des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, de 0,9 %.

Les ventes ont augmenté au Canada dans sept des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient 53,4 % du commerce de détail. Statistique Canada rapporte une progression des ventes dans neuf provinces en novembre, les hausses ayant été au Québec de 2 %, et en Ontario, de 0,9 %. La croissance des ventes dans ces deux provinces était principalement attribuable aux magasins d’alimentation.

L’augmentation de 6 % observée au Nouveau-Brunswick était attribuable à la croissance des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles. La hausse des ventes au détail d’octobre à novembre a été mesurée à 4,9 % à l’Île-du-Prince-Édouard et à 3,6 % en Nouvelle-Écosse.