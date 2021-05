Canada: hausse selon la police de la traite de personnes entre 2009 et 2019

OTTAWA — La police a déclaré en 2019 plus de 500 affaires de traite de personnes au Canada, en hausse de 44 % par rapport à l’année 2018, mais la plupart des dossiers n’ont pas eu de conséquences pour leurs auteurs, selon ce que rapporte Statistique Canada mardi.

Le taux de 1,4 affaire de traite de personnes pour 100 000 habitants observé en 2019 a été le plus élevé depuis que des données comparables sont devenues disponibles au Canada, en 2009.

L’agence fédérale a d’ailleurs constaté au cours des 10 ans ayant précédé 2020 que le nombre annuel d’affaires de traite de personnes déclarées par la police au Canada a affiché une tendance à la hausse.

Statistique Canada signale que l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle de 2018-2019 révèle que la plupart des accusations de traite de personnes portées devant les tribunaux, 89 %, se sont soldées par un arrêt, un retrait, un rejet ou une absolution.

L’agence croit possible que l’augmentation du nombre de dossiers rende compte d’une croissance réelle de l’activité. Cependant, la hausse peut aussi découler d’une meilleure formation de la police pour détecter ce crime, ainsi que des efforts récents visant à renforcer les mécanismes de lutte contre la traite des personnes.

Malgré la hausse observée, la traite des personnes ne représentait que 0,02 % des activités criminelles signalées à la police en 2019 au Canada. En revanche, les affaires de traite de personnes étaient moins susceptibles d’être résolues que les autres crimes violents.

Les données policières indiquent que la traite des personnes vise presque uniquement les filles et les femmes. Parmi les 336 victimes d’affaires déclarées par la police en 2019, 95 % étaient des filles et des femmes. Plus d’une victime sur cinq était une fille de 17 ans ou moins alors que 43 % des victimes étaient de femmes de 18 à 24 ans.

Et 83 % des auteurs présumés dans les affaires liées à la traite des personnes étaient des hommes, et la plupart étaient âgés de 18 à 34 ans.