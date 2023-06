Canada: la mauvaise qualité de l’air due aux incendies devrait rester quelques jours

La fumée et les flammes continuent d’envahir une grande partie du Canada, l’Alberta imposant de nouveaux ordres d’évacuation et le Manitoba se préparant à de violents orages générateurs d’éclairs, tandis que le reste du pays continue d’être affecté par une mauvaise qualité de l’air.

La pollution atmosphérique causée par les incendies de forêt est demeurée bien au-dessus des niveaux sains dans une grande partie du sud et du nord de l’Ontario et dans plusieurs collectivités de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

On s’attend à ce que la qualité de l’air soit modérément mauvaise vendredi et samedi dans la majeure partie de l’Ontario.

Pendant ce temps, l’Alberta a diffusé deux ordres d’évacuation pour le comté de Yellowhead dans le nord-ouest de la province et une alerte d’évacuation pour le comté de Grande Prairie.

Mais la pire qualité de l’air se trouve près de Fort Chipewyan, où un ordre d’évacuation est en vigueur alors qu’un incendie devient incontrôlable. Wood Buffalo et Grande Prairie ont également des prévisions de qualité de l’air à risque élevé.

Une qualité de l’air modérément mauvaise est prévue pour Edmonton et Calgary vendredi.

En Colombie-Britannique, on s’attendait à ce que la qualité de l’air s’améliore presque partout dans la province, sauf à Fort St. John.

Le nombre d’incendies qui brûlent à travers le pays a légèrement diminué jeudi, mais les prévisions suggèrent que des avertissements de fumée resteront en place dans plusieurs provinces jusqu’à la fin de semaine.

La pollution atmosphérique record qui a recouvert Ottawa et une grande partie de l’est de l’Ontario avec une brume teintée de jaune mercredi s’était en grande partie dissipée jeudi matin. Mais plus au sud, Environnement Canada a maintenu une cote de qualité de l’air à très haut risque dans la région de Toronto, le sud-ouest de l’Ontario et la région de Niagara.

Plusieurs études sur la santé ont établi un lien entre la fumée des incendies de forêt et de graves conséquences sur la santé, notamment les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les problèmes respiratoires. La mauvaise qualité de l’air a aussi entraîné des annulations ou des modifications des activités de plein air.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada a déclaré qu’il y avait 431 incendies jeudi dans neuf provinces et deux territoires. C’était en baisse par rapport à 441 mercredi, le Québec ayant éteint dix incendies depuis mercredi matin.

Le nombre d’incendies non maîtrisés est également passé de 256 mercredi à 234 jeudi, incluant un changement de statut pour plus d’une dizaine de feux au Québec.

Plus de 43 000 kilomètres carrés ont brûlé jusqu’à présent cette année, faisant de 2023 la deuxième pire année pour les incendies. C’est avant même le début des mois les plus chauds de l’année.

En 2014, plus de 46 000 kilomètres carrés ont brûlé, la plus grande superficie jamais enregistrée en une seule année. Au rythme actuel, ce total devrait être dépassé en fin de semaine.