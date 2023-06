Canada: les infrastructures au sommet de la réunion des premiers ministres de l’Ouest

WHISTLER, C.-B. — Les premiers ministres des provinces et des territoires de l’ouest du Canada se réunissent ce mardi à Whistler, en Colombie-Britannique, et les questions liées des changements climatiques et des infrastructures devraient dominer l’ordre du jour de leurs discussions.

Les gouvernements sont confrontés à des coûts élevés de remplacement des infrastructures et de leur mise à niveau pour résister aux dommages causés par les catastrophes liées au climat.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, qui est l’hôte de la rencontre, affirme que ses homologues et lui s’entendent pour demander au gouvernement du Canada d’augmenter le financement des infrastructures, compte tenu des contraintes accrues sur les réseaux de transport dans l’Ouest canadien.

Selon le premier ministre Eby, les récentes catastrophes en Colombie-Britannique, telles que le dôme de forte chaleur en juin 2021 et la série de rivières atmosphériques en novembre, montrent la nécessité de nouvelles infrastructures plus résistantes aux effets du changement climatique.

Sans les mises à niveau nécessaires, David Eby croit que les communautés de l’Ouest canadien continueront de subir des tensions et des ralentissements, non seulement dans les principales artères de transport, mais aussi dans les activités économiques et commerciales qui dépendent de ces routes.

Les premiers ministres devraient également discuter de questions telles que la sécurité publique et le défi climatique auquel toutes les provinces et tous les territoires sont confrontés et de la manière de travailler ensemble pour réduire la pollution par le carbone.

Les autres premiers ministres attendus à cette rencontre sont Danielle Smith de l’Alberta, Scott Moe de la Saskatchewan, Heather Stefanson du Manitoba, Ranj Pillai du Yukon, P.J. Akeeagok du Nunavut et Caroline Cochrane des Territoires du Nord-Ouest.