Canada: nouveau rappel d’oignons crus du Mexique pour possible présence de bactérie

OTTAWA — L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) met à jour vendredi son rappel du 22 octobre dernier d’oignons crus rouges, blancs et jaunes.

Le premier rappel concernait les oignons de Prosource Produce, à Hailey en Idaho, en raison d’une possible contamination par la bactérie Salmonella.

Ces oignons, qui ont été importés de l’État mexicain de Chihuahua, ont été vendus en Ontario et au Québec, et peut-être dans d’autres provinces et territoires entre le 1er juillet et le 31 août. Ils ont été commercialisés sous diverses marques, notamment Big Bull, Peak Fresh Produce, Sierra Madre Produce, Markon First Crop, Markon Essentials, RioBlue, ProSource, Rio Valley et Imperial Fresh.

Cette fois, l’industrie procède vendredi au rappel d’oignons de marques Dorsey, MVP, Pier-C et Riga Farms, produits du Mexique en raison de la présence possible de la bactérie Salmonella. Ces produits ont été vendus en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Ecosse, mais pourraient avoir été distribués dans d’autres provinces et territoires, jusqu’au 28 octobre.

Ces produits peuvent avoir été vendus en vrac ou en petits paquets étiquetés ou non.

L’ACIA poursuivra son enquête sur d’autres importateurs possibles, ce qui pourrait entraîner d’autres rappels.

Dans tous les cas, il est conseillé aux consommateurs qui ont ces oignons de les jeter ou de les rapporter au lieu d’achat.

Les symptômes d’empoisonnement à la salmonelle peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des crampes abdominales, de la diarrhée et, dans de rares cas, une arthrite sévère.