Canada: plus faible nombre de postes vacants en 16 mois en novembre dernier

OTTAWA — Le nombre de postes vacants au Canada a diminué en novembre dernier de 18,1 % dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques et de 12,8 % dans celui des soins de santé et de l’assistance sociale, mais il a augmenté de 16,6 % dans la construction, selon ce que rapporte jeudi Statistique Canada.

L’agence fédérale ajoute que le nombre de postes vacants a peu varié dans les services d’hébergement et de restauration, dans le commerce de détail et dans la fabrication.

Dans l’ensemble des secteurs, le nombre de postes vacants a diminué de 2,4 % pour s’établir à 850 300 en novembre, le plus faible niveau observé depuis août 2021.

Statistique Canada a toutefois remarqué que malgré la baisse du nombre de postes vacants dans les soins de santé et l’assistance sociale, leur nombre a tout de même bondi de 44,8 % par rapport à janvier 2021 et de 82,5 % par rapport à mars 2020, au début de la pandémie de COVID-19.

Le nombre de postes vacants a diminué dans six provinces en novembre, les plus fortes baisses proportionnelles ayant été observées à Terre-Neuve-et-Labrador (35,3 %), au Manitoba (26,5 %) et au Nouveau-Brunswick (21,8 %). L’Ontario, le Québec ont enregistré des reculs proportionnels plus faibles.

Statistique Canada signale qu’en dépit d’une baisse de 21 700 du nombre de postes vacants, le Québec est demeuré la province affichant le ratio chômeurs-postes vacants le plus bas pour un 10e mois consécutif en novembre, car on y trouvait 0,8 personne au chômage pour chaque poste vacant.