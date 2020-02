Canada: ventes du détail stables en décembre, mais recul important au Québec

OTTAWA — Le niveau des ventes au détail a été presque inchangé au Canada en décembre dernier, à 51,6 milliards $, après s’être accru de 1,1 % en novembre.

Statistique Canada explique que la croissance des ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage et des magasins d’alimentation a été plus que contrebalancée par une baisse des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et des stations-service.

Les ventes ont augmenté dans 7 des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient 49 % des ventes au détail.

Statistique Canada a observé que le Québec a subi en décembre la baisse mensuelle la plus importante des ventes au détail depuis novembre 2018, de 1,4 pour cent. Dans la région métropolitaine de Montréal, les ventes des détaillants ont diminué de 2,9 %.

Il y a eu hausse des ventes au détail dans huit provinces du Canada en décembre, notamment de 0,2 % en Nouvelle-Écosse et de 0,3 % à l’Île-du-Prince-Édouard. Elles ont toutefois baissé de 0,8 pour cent au Nouveau-Brunswick

Statistique Canada ajoute que pour l’ensemble de 2019, les ventes au détail ont totalisé 615 milliards $ au Canada, en hausse de 1,6 % par rapport à 2018. L’Ontario (+2,8 %) et le Québec (+1,9 %) ont affiché les hausses les plus marquées au pays.