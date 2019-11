Canadien National: 3200 syndiqués sont en grève depuis minuit, mardi

MONTRÉAL — Les chefs et agents de train ainsi que les agents de triage du Canadien National (CN) représentés par le syndicat des Teamsters sont en grève depuis minuit, mardi.

Le syndicat représentant 3200 travailleurs n’est pas parvenu à s’entendre avec l’employeur sur le renouvellement de la convention collective de travail après avoir publié un préavis de grève de 72 heures, samedi dernier.

En septembre, les syndiqués s’étaient prononcés à 99,2 pour cent en faveur d’un mandat de grève.

La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada et le transporteur ferroviaire sont en pourparlers depuis six mois et négocient avec l’aide des médiateurs fédéraux depuis 60 jours. L’entreprise dit avoir offert l’arbitrage exécutoire, ce qui a été refusé par le syndicat.

La convention collective est échue depuis le 23 juillet.

La grève ne devrait pas perturber le transport des passagers des services ferroviaires Exo, de Montréal, GO Transit, de Toronto et West Coast Express, de Vancouver.

La semaine dernière, le CN a annoncé qu’il procédera à quelque 1600 mises à pied, soit près de six pour cent de sa main-d’oeuvre, alors que l’affaiblissement de l’économie nord-américaine freine la demande.

Entreprise citée dans cette dépêche: Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (TSX:CNR)